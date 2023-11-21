Hayali şirket kurdular 4 milyon TL’lik vurgun yaptılar

Kocaeli'de hayali şirket kurarak 8 kişiyi yaklaşık 4 milyon TL dolandıran şüpheliler polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Körfez ilçesinde hayali şirket vurarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından Körfez ilçesinde 2 şüpheli, Kırşehir’de de 1 şüpheli yakalandı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 85 bin TL, çok sayıda boş senet, farklı iş yerlerine ait 2 kaşe, araç satış sözleşmesi, kartvizit, 17 farklı kişi üzerine açılmış banka kartları ile 6 cep telefonu ele geçirildi.

3 şüphelinin hesabındaki toplam 416 bin TLye bloke konulurken, 6 araca satış yapılmaması için de şerh koyuldu. Yapılan araştırmada şüphelilerin 8 kişiyi yaklaşık 4 milyon TL dolandırdıkları belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan D.C.Y., A.D. ve B.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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