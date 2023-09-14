Herkes bomba sandı bakın ne çıktı!
Tokat'ta kaldırıma bırakılan ve gören herkesin 'el bombası' sanıp polise ihbar ettiği cismin, konfeti patlatma düzeneği olduğu belirlendi.
Yeşilırmak Mahallesi, Orkide Sokak’tan geçen vatandaşlar kaldırımda şüpheli bir cisim fark etti.
El bombası zannettikleri cisim için saat 12.00 sırlarında 112’ye ihbarda bulundular. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridi ile kapattı.
Bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek şüpheli cismi inceledikten sonra, fünye yerleştirdi.
Patlatılan cismin konfeti patlatma düzeneği olduğu belirlendi. (DHA)