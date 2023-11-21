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Husumetlisinin evine pompalı tüfekle saldırdı

Kayseri'de Tuncer B.'nin, husumetlisi Oktay S.'nin evine pompalı tüfekle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği 71 yaşındaki Fatma S. yaralandı.

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Husumetlisinin evine pompalı tüfekle saldırdı

Kayseri’de Tuncer B., iddiaya göre otomobiliyle husumetlisi Oktay S.’nin yaşadığı müstakil eve gitti. Yanında getirdiği pompalı tüfekle, evin kapısına ateş etti.

O sırada evde bulunan Oktay S.’nin annesi Fatma S., başına saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen ekipler, Fatma S.’yi Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Polis olayın şüphelisi Tuncer B.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. (DHA)

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