İnşaat iskelesi çöktü, 5 işçi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaat halindeki bir düğün salonunda iskelenin çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı.
Mardin Akyazı Mahallesi’nde yaptırılan bir düğün salonun inşaatındaki iskele henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
Çökme sonucu iskeledeki 3 işçi ile inşaatta çalışan 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA)