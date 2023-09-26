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İnşaat iskelesi çöktü, 5 işçi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaat halindeki bir düğün salonunda iskelenin çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

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İnşaat iskelesi çöktü, 5 işçi yaralandı

Mardin Akyazı Mahallesi’nde yaptırılan bir düğün salonun inşaatındaki iskele henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Çökme sonucu iskeledeki 3 işçi ile inşaatta çalışan 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA)

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