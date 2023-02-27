İşlettiği mekanda müşterisi tarafından öldürüldü

Antalya'da eğlence merkezinde müdürlük yapan Mehmet Şahin (48), kadın müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle dışarıya çıkardığı müşterisi G.K. (40) tarafından sırtından bıçaklandı. Ağır yaralanan Şahin, 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

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Olay, 21 Şubat’ta Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi’nde bulunan bir eğlence merkezinde meydana geldi. Mehmet Şahin, iddiaya göre, iş yeri içinde bulunan kadın müşterileri rahatsız eden G.K.’yi uyarıp, mekanı terk etmesini söyledi. G.K.’nin Şahin’in uyarılarını dikkate almaması üzerine iş yerinde çalışan garsonlar müdahale etti.

G.K.’yi darbetmek isteyen garsonların elinden alan Mehmet Şahin, iş yeri dışına kadar eşlik edip, gitmesini istedi. Şahin iş yerine girmek için sırtını döndüğü sırada, cebinde bulunan bıçağı çıkartan G.K. tarafından sırtından bıçaklandı. Yere yığılan Şahin, çağıılan ambulansla hastaneye götürüldü. Burada ameliyata alınan Şahin, 6’ncı günün sonunda hayatını kaybetti.

Şahin’in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Şanlıurfa’ya götürüldü. Olay sonrası jandarma tarafından yakalanan G.K. ise ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)