İstanbul’da akılalmaz ölüm! Kendi aracının altında can verdi

İstanbul Üsküdar'da sigara içmek için aracından inen Fikret Elmas, el frenini çekmediği için hareket eden otomobilini durdurmaya çalıştı. Aracının altında kalan Elmas, olay yerinde hayatını kaybetti...

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Fikret Elmas dün akşam 23.00 sıralarında sigara içmek için Kısıklı Mahallesi Bestekar Şevki Bey Sokak üzerinde otomobilinden indi.

El freni çekilmeyen otomobilin biranda yokuş aşağı hareket ettiğini gören Fikret Elmas, aracın önüne geçerek durdurmak istedi. Park halindeki bir başka bir araca da çarpan otomobilin altına kalan Elmas yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Elmas’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kendi aracının altında kalarak hayatını kaybeden sürücü Elmas’ın cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarttı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından sonra Elmas’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OTOMOBİLİN YOKUŞ AŞAĞI İNMESİ KAMERADA

El fireni çekilmeyen otomobilin yokuş aşağı hareket etmesi çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sokak üzerinde aracıyla seyir halinde ilerleyen Fikret Elmas, aracını parka ediyor. Daha sonra araçtan inen Elmas, sigara yakarak otomobilin ön kısmına geçiyor. Bir süre sonra el freni çekilmeyen otomobil yokuş aşağıya kayıyor.