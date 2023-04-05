İstanbul’da iş yerine silahlı saldırı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir iş yerine gelen saldırganlar, iş yeri sahibini bacağından vurdu. Etrafa rast gele ateş eden saldırganların silahından çıkan mermiler çevrede bulunan araçlara ve iş yerlerine de isabet etti.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi’nde bulunan Haramidere Sanayi Sitesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, iki otomobille ıslak mendil imalatı yapan iş yerine gelen yaklaşık 10 kişi ile iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale etti. Saldırganlardan biri silahla rast gele ateş etmeye başladı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlardan biri iş yeri sahibinin bacağına isabet etti.

İŞ YERİ SAHİBİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan iş yeri sahibi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan çalışmalarda iş yerinde ve sokak üzerinde park halindeki bir çok araçta mermi isabeti olduğu belirlendi. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

“BİR İKİ AYDIR TEHDİT EDİYORLARDI”

Saldırıya uğrayan esnafın uzun süredir tehdit edildiğini belirten Mehmet Özkarlıoğlu saldırı anını anlattı.

Özkarlıoğlu, “Olay esnasında iki araba geliyor. Esnaf arkadaşta tek zaten. Bu olay yaklaşık bir iki aydır böyle devam ediyor. Tehdit amaçlı yazışmalar vardı. Ondan dolayı geliyorlar buraya. Yaklaşık 8-10 el ateş edildi. 3-4 tanesinde silah vardı. İki araba geldiler. Yaklaşık 8 kişiydiler. Bayanda vardı içlerinde” dedi. (DHA)

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