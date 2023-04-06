İstanbul’da sokak ortasındaki cinayet kamerada
Fatih'te bir kişi tartıştığı Barış Yandım'ı silahla vurarak öldürdü. Cinayet anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
1 Nisan Cumartesi gecesi saat 03:00 sıralarında İstanbul’un Fatih ilçesi, Mimar Hayrettin Mahallesi’nde, iki grup bilinmeyen bir sebepten dolayı sokakta tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Tartıştığı kişi olan Barış Yandım’a belinden çıkardığı silahla ateş eden şüpheli, Yandım’ın bacağına isabet ettirdi.
Şüpheli, Yandım’a peş peşe ateş ettikten sonra kaçtı. Yandım’ın arkadaşları polis ve sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Ancak Yandım kurtarılamadı.
Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin Yandım ile tartıştığı ve saldırı anının kaydedildiği görülüyor. (DHA)