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İstanbul’da tartıştığı kıraathane sahibini başından vurdu

Küçükçekmece'de bir kıraathanenin sahibi, müşterisi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.

Yayınlanma: 07:19 - 17 Mart 2023 Güncellenme:
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Halkalı Merkez Mahallesi Tuna Caddesi’nde kıraathanenin sahibi Güzel Koçak ile kimliği henüz belirlenemeyen müşterisi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Koçak, müşterisi tarafından silahla başından vuruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Koçak, hastaneye götürüldü.

Emniyet görevlileri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (AA)

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