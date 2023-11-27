İstanbul’da tekne sahipleri arasında silahlı kavga: 1 ölü
Fatih'te tekne sahibi olan Osman Kılıç ile Ali Rıza Aslan arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada Osman Kılıç yanındaki silahla Ali Rıza Aslan'a ateş etti. Ali Rıza Aslan olay yerinde hayatını kaybetti.
Fatih’te tekne sahipleri arasında çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak öldürüldü.
Balat Mahallesi’ndeki tekne iskelesinde tekne sahipleri oldukları öğrenilen Osman K. ile Ali Rıza A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Osman K, tabancayla Ali Rıza A’ya ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Ali Rıza A, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan şüpheli Osman K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. (AA)