Kapısına bıçakla dayandı, cama tırmanıp yumrukladı

İstanbul Fatih'te, alacaklı olduğunu iddia ettiği kişinin kapısına bıçakla dayanan kişi, camları yumruklayıp tehditler savurdu. Engellemek isteyen çevredekilerin de üzerine yürüyen kişi, gözaltına alındı.

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İstanbul, Fatih’te meydana gelen olay, saat 01.30 sıralarında Kocamustafapaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde bıçak bulunan kişi, 20 bin lira alacaklı olduğunu öne sürdüğü kişinin evinin önüne geldi.

Apartmanın kapısına zarar veren kişi, alacaklı olduğunu söylediği kişinin penceresine tırmandı. Tehditler savuran ve camları yumruklayan kişiyi çevredekiler engellemeye çalıştı ancak bunda başarılı olamadı. Uzun süre sokakta tehdit ve hakaretler savuran kişi, ihbar üzerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. (DHA)

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