Kardeşi baygın buldu, hastanede hayatını kaybetti
Keşan ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Ali Topuz, yalnız yaşadığı evinde kapıyı kırarak içeri giren kardeşi Çağlar Topuz tarafından hareketsiz bulundu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ali Topuz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Tekirdağ, Keşan’da gerçekleşen olay, Yeni Mahalle Belkoop Sitesi’nde bulunan bir dairede meydana geldi. Çağlar Topuz, ağabeyine ulaşamayınca evine gitti. Kapıyı kırarak içeri giren Çağlar Topuz, ağabeyini yerde hareketsiz bir halde buldu. Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Topuz, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
41 yaşındaki Ali Topuz’un ölümü, kalp krizi sonucu meydana geldiği düşünülmekle birlikte, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Edirne Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Keşan’da bir ayakkabı satışı iş yerinde çalıştığı belirtilen Ali Topuz’un ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)