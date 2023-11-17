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Kargoyu teslim etmeye geldi, havuza düştü

Bursa'da bir kargo çalışanı, ürün teslim etmek üzere gittiği lüks sitede yüzme havuzuna düştü. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, bir kurye, ürünü alıcısına teslim etmek için girdiği lüks sitede, kestirmeden gitmeyi tercih etti ancak dalgın bir şekilde ilerlerken havuzu fark etmeyen kurye, aniden suya düştü. Havuzdan çıkan kurye, taşıdığı paketi sular içinde görünce üzüntüsünü gizleyemedi. (DHA)

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