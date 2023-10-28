Kavgada av tüfeğiyle öldürüldü

Gaziantep'te para meselesi yüzünden çıkan kavgada av tüfeği ile vurulan Serdar Kılınç (33), yaşamını yitirdi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Kurbanbaba Mahallesi’nde meydana geldi. Serdar Kılınç ile henüz kimlikleri tespit edilemeyen kişiler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Kılınç, av tüfeği ile vuruldu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Serdar Kılınç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Kılınç’ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)