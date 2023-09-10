Kayıp emekli sağlık memuru çayda ölü bulundu
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, evinden 5 Eylül'de ayrıldıktan sonra geri dönmeyen emekli sağlık memuru Hüseyin Gökalp, Mircan Çayı'nda ölü bulundu.
Elazığ’ın Arıcak ilçesinde, 5 Eylül’de ayrıldığı evine dönmeyen ve ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan emekli sağlık memuru Hüseyin Gökalp, Mircan Çayı’nda ölü bulundu.
Ailesinin ihbarıyla harekete geçen Arıcak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökalp’in bulunması için arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları sonucunda, Gökalp’in cansız bedeni, akşam saatlerinde ilçedeki Mircan Çayı’nda bulundu.
Gökalp’in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)