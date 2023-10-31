Kazada 5 kişi ölmüştü, şoför kendini savundu
Muğla'nın Ula ilçesinde 1'i çocuk 5 kişinin ölümüne neden olan kazada tutuklanan VIP minibüs sürücüsü Altan Özkan (26), ifadesinde suçsuz olduğunu savundu.
Muğla’da gerçekleşen kaza, 28 Ekim’de meydana gelmişti. Fethiye’den Muğla yönüne giden Altan Özkan’ın kullandığı VIP minibüs ile tali yoldan kontrolsüz kavşağa çıkan Hörü Bekmezci’nin kullandığı otomobil çarpışmış, kazada 5 kişi hayatını kaybetmişti.
‘KUSURUMUN BULUNDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM’
Sürücü Altan Özkan, verdiği ifadede, “Muğla yönüne seyir halindeyken ters istikametimden gelen otomobil, aniden sağ tarafımdaki tali yola girmek amacıyla birden sola doğru manevra yaptı. O esnada 100 kilometre hızla sol şeritte gitmekteydim. Aracı görür görmez kazayı engellemek amacıyla önce yolun sağ şeridine doğru manevra yaptım.
Araç biraz daha ilerleyince bu kez çarpmamak için yolun sol şeridine doğru yöneldim. Otomobil yolun ortasında durunca kurtaramayarak, sağ arka tarafından çarptım. Kaza sırasında eşim minibüsün arka koltuğunda uzanmaktaydı. Savrularak ön taraftaki şoför koltuğu ile yolcu koltuğu arasına sıkıştı. Kusurumun bulunduğunu düşünmüyorum. Olaydan dolayı üzgünüm. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, suçsuzum” ifadelerini kullandı. Sürücü, emniyetteki ifadesinin ardından tutuklandı. (DHA)