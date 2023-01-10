Kazada 5 kişi ölmüştü, şoför: Yokuştan süratli indim

Diyarbakır'da devrilen yolcu otobüsündeki 1'i bebek, 5 kişinin öldüğü kazanın ardından tutuklanan şoför Mehmet Siraç Uluç, ifadesinde, aşırı hız yaptığını belirterek, "Süratli olarak yokuş aşağı indim. Bir anda daldım, kontrolümü kaybettim. Kaza olmuş" dedi.

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Kaza, 7 Ocak günü saat 03.00 sıralarında Diyarbakır- Silvan kara yolu Bağdere mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır’dan Iğdır’a giden Yeni Diyarbakır firmasına ait Mehmet Siraç Uluç yönetimindeki 34 FMS 652 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp, devrilerek sürüklendi. Kazada Zahide Ceyhan (41), Dilber Çetinkaya (28), Seher Meygil (46), torunu 5 aylık Asel Meygil ve Veysel Bünul (35) hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza sonrası sürücüler Mehmet Siraç Uluç ile Bezat Yıldız, muavin Enis Pekşen, firma yetkilisi Hamza Çobanoğlu ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden şoför Uluç ile firma yetkilisi Çobanoğlu tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

“AŞIRI HIZ YAPTIM”

Mehmet Siraç Uluçun ifadesinde, aşırı hız yaptığını belirterek, “Gece Bağdere Jandarma Karakolu noktasını geçtim ve süratli olarak yokuş aşağı indim. Bir anda daldım, kontrolümü kaybettim. Kaza olmuş” dedi. Çobanoğlu’nun ise otobüste biletsiz yolcu tespit edilmesi nedeniyle tutuklandığı bildirildi. (DHA)