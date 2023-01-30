Kazada yaralandı; Sinirlenip ambulansı kanlar içinde terk etti

Edirne'de, şarampole düşen otomobilde yaralanan Nuri Ç., tedavi gördüğü ambulanstaki sağlık görevlileriyle tartışıp, kanlar içerisinde aracı terk etti. Jandarma ekiplerinin sakinleştirdiği Nuri Ç., hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

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Kaza, Edirne- Kapıkule yolunun Eskikadın köyü sapağında meydana geldi. İddiaya göre, TIR parkından çıkan Mehmet Y., yönetimindeki 31 AC 275 plakalı TIR ile Kapıkule yoluna sapmak istedi. Bu sırada TIR’ı son anda fark eden 34 CKL 221 plakalı otomobilin sürücüsü Melisa Ö., TIR’a çarpmamak için manevra yaptı.

Yol kenarında sürüklenen otomobildeki 4 kişiden Nuri Ç. ile Dilan Ö., yaralanırken, otomobilde hasar meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Nuri Ç. ve Dilan Ö., sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulanslara alındı.

KANLAR İÇİNDE AMBULANSI TERK ETTİ, ZOR İKNA EDİLDİ

Yaralı Nuri Ç., ambulansta tedavi edilirken sağlık ekipleriyle tartıştı. Kendisine çok fazla soru sorulmasından şikayet eden Nuri Ç., bağırarak ambulansı terk etti. Tedavi olmayı reddeden ve kanlar içinde ambulanstan çıkan Nuri Ç.’yi jandarma ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Nuri Ç. bir süre sonra aynı ambulansa girerek tedavi olmayı kabul etti. Bu sırada yaralı Melisa Ö., ağladı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.

Kazayla ilgili TIR sürücüsü Mehmet Y., ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü. (DHA)

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