Kepçe ile kamyonet arasına sıkışan işçi öldü
Antalya'da arazide kepçe ile kamyonetin arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Alanya ilçesinin Şıhlar Mahallesi’nde bir arazide kepçe ile çalışma yapan işçi Hayri Efe, kepçeden 07 AUE 019 plakalı kamyonetine yakıt aktardığı sırada, el freni çekili olmayan kamyonetin geriye hareket etmesi sonucu iki araç arasında sıkıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Efe’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Efe’nin cenazesi Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı. (AA)