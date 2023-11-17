Kız öğrenci yurdunda ‘çay döktün’ kavgası: 1 yaralı
Kars'ta bulunan Serhat KYK Kız Yurdunda, E.M. adlı öğrenci, üzerine çay döktüğü öğrenci ve onun arkadaşlarıyla kavga etti. E. M. yaralandı.
Kars’ta Yenişehir Mahallesi, Dumanlı sokaktaki Serhat KYK Kız Yurdu yemekhanesinde bugün sabah saatlerinde bir öğrencinin elindeki çayın E.M.’nin üzerine dökülmesiyle başlayan olay, iki öğrenci arasında kavgaya neden oldu.
Tartışmanın yemekhanenin çıkışında devam etmesi üzerine, E.M. ile kendisini bekleyen 5 öğrenci arasında kavga başladı. Kavga sırasında E.M. yaralandı. Diğer öğrenciler araya girerek tarafları ayırdı. Olayın ardından E.M. ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA)