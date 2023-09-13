Kocaeli’de aranan PKK’lı yakalandı
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan aranan N.A. isimli şüpheliyi Dilovası ilçesinde yakaladı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.A. isimli şüphelinin Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde olduğu tespit edildi.
Yapılan operasyonla gözaltına alınan N.A. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)