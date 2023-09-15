Köpeği kamyonete bağlayan sürücüye ceza
Bağcılar'da bir kamyonete iple bağlı halde ilerleyen sürücü B.Ç. 4 bin 554 lira idari para cezasına çarptırıldı.
İstanbul Bağcılar’da bir kamyonete iple bağlı halde ilerleyen köpeğin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü B.Ç.’ye 4 bin 554 lira idari para cezası uygulandı.
Görüntülerde, kamyonun arkasında iple bağlı halde ilerleyen köpeğin zorlanıp düştüğü görülüyor.
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kamyonun plakasını tespit ederek sürücüyü gözaltına aldı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen B.Ç.’nin ifadesinde, köpeği götürmek için bağladığını, köpeğin düşmediğini ileri sürdü.
Ancak, polis ekipleri, köpeğin düştüğüne dair görüntüler bulunduğu gerekçesiyle B.Ç.’ye 5119 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14-A maddesi gereğince 4 bin 554 lira idari para cezası uyguladı. (DHA)