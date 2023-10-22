Küfreden kocasını bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Gönül D. (52) adlı bir kadın, eşi Birol D.'yi (48) bacağından bıçakladı.

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olay, Yenice Mahallesi, Demirsoy Sokak’ta bulunan bir evde, saat 00.30 sularında meydana geldi. İddiaya göre, Gönül D. ile eşi Birol D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle bir tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Gönül D., kendisine küfür eden eşini mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla bacağından yaraladı. Birol D. kanlar içinde kaldı ve Gönül D. olayın ardından hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kendisini ihbar etti.

İhbar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Birol D.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak onu İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Gönül D. ise polise teslim oldu.

Birol D.’nin tedavi sürecinin iyi olduğu belirtilirken, Gönül D.’nin ise polis merkezindeki işlemleri devam etmektedir. (DHA)