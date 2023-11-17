Kütahya’da bulunan kafatası polisi alarma geçirdi

Kütahya'nın Emet ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan ve bir insana ait olabileceği değerlendirilen kafatası, polisi alarma geçirdi. Kafatası incelenmeye alınırken, özel eğitimli köpekler bölgede arama yaptı.

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Kütahya’nın Emet ilçesindeki sanayi sitesinde kafatası görenler polise haber verdi. Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü, kafatasının bulunduğu alanı güvenlik şeridine alarak inceleme başlattı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü’nden getirilen özel eğitimli köpekler de kafatasının bulunduğu bölgede arama yaptı. Köpekli aramada da herhangi bir ize rastlanmadı.

Kafatasının bir sokak köpeği tarafından bulunduğu ve alana bırakıldığı ya da eski mezardan sokak hayvanlarının kafatasını aldığı değerlendirildi. Bulunan kafatasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)