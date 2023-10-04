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Mahalle muhtarını tüfekle vurdu

Mersin'de Korucak Mahallesi'nde yaşayan Rübeyde A. tartıştığı muhtar Mevlüt Sandal'ı av tüfeğiyle yaraladı.

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Mahalle muhtarını tüfekle vurdu

Olay, sabah saatlerinde Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde meydana geldi.

Korucak Mahallesi Muhtarı Mevlüt Sandal ile mahalle sakini Rübeyde A. (43) bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine 43 yaşındaki kadın evinden aldığı otomatik tüfekle muhtar Sandal’a ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 46 yaşındaki muhtar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Rübeyde A. ise gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. (DHA)

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