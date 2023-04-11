Abone Ol

Malatya’da 5 katlı bina çöktü

Malatya'da, 6 Şubat'ta meydana gelen" ve asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5 katlı bina kendiliğinden yıkıldı.

Yayınlanma: 00:41 - 11 Nisan 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Şehit Selahattin Şener Sokak’taki 5 katlı binanın çökmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Ekipler, binanın enkazında kimsenin olmadığını tespit etti. Enkaz bölgesinde güvenlik önlemi alındı. (AA)

Depremzede 1788 çocuk ailelerine teslim edildiİlginizi ÇekebilirDepremzede 1788 çocuk ailelerine teslim edildiDeprem Malatya'da kayısıyı vurduİlginizi ÇekebilirDeprem Malatya'da kayısıyı vurdu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam