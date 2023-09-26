Metroda arıza, seferler yapılamıyor
İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Taksim-Hacıosman arasında icra ediliyor.
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler durdu. İstasyonlar yoğunluk oluşurken bazı yolcular ise metro hattında yürümek zorunda kaldı
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır” denildi.
Arıza nedeniyle bir çok kişi istasyonlarda beklediğini belirtirken bazı yolcular ise metro hattında yürümek zorunda kaldı.