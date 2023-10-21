Metruk binada ölü bulundu
Samsun'da metruk bir binada 52 yaşındaki Ahmet K. ölü bulundu. Ahmet K.'nin ölümüyle ilgili polis soruşturma başlattı.
Samsun’un Bafra ilçesinde yakınları Ahmet K.’nin metruk bir binada yerde hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Ahmet K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ahmet K.’nin cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
İlk incelemelere göre kesici ve delici alet izine rastlanmayan Ahmet K.’nin ölümüyle ilgili polis soruşturma başlattı. (AA)