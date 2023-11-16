Minibüs sürüye çarptı, onlarca koyun öldü

Kars'ta bir tur firmasına ait minibüs, yoğun sis nedeniyle yolun karşısına geçen sürüye çarptı; kazada 25 koyun hayatını kaybetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, sabah saatlerinde Subatan köyü yakınlarında meydana geldi. Van’dan Kars Ani Ören Yeri’ne turist taşıyan Muhammet Ali Şahinalp yönetimindeki 60 ABF 820 plakalı tur minibüsü, yoğun sisin etkisiyle yolu geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Kazada 700 koyundan 25’i hayatını kaybederken, diğerleri etrafa kaçıştı.

Sürünün sahibi Yakup Öztürk, kazayla ilgili olarak, “Kaza sonrasında 25 koyunumuz telef oldu. Diğer hayvanlar da araziye dağıldı; onları topladık, sayımını yapacağız. Burada sevindirici olay; herhangi bir can kaybı ve yaralanmamanın yaşanmamasıdır. Havanın puslu olması nedeniyle bu olay oldu. İnşallah bir daha böyle kazalar yaşanmaz” şeklinde konuştu. (DHA)