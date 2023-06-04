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Motosiklet kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kilis'te otomobil ile çarpışan motosiklette bulunan Meral Özyağlı hayatını kaybetti, eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı.

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Motosiklet kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Söğütlüdere mesire alanı yakınlarında Mustafa Ç. yönetimindeki 34 PD 9839 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle Bayram Özyağcılar idaresindeki motosikletle çarpıştı.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Kazada motosiklette bulunan Meral Özyağcılar hayatını kaybederken, sürücü eşi Bayram ile çocukları Sakine ve Emir Özyağcılar yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, otomobil sürücüsü Mustafa Ç ise gözaltına alındı. (DHA)

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