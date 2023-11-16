Motosiklet sahibinden hırsızlara kurşun yağmuru

İzmir Buca'da bir evin önündeki motosikletleri çalmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere araç sahibi tarafından ateş açıldı. Başından vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir’in Buca ilçesinde bir evin önündeki motosikletleri çalmaya kalkıştıkları öne sürülen iki şüpheliden Bedirhan Akıncı (22) otomobil ile kaçarken açılan ateş sonucu öldü. Olaya ilişkin polis, ikisi motosikletlerin sahibi olduğu değerlendirilen üç kişiyi gözaltına aldı.

ARACA DOĞRU ATEŞ AÇTI

Olay, saat 05.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi 489/1 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Bedirhan Akıncı ve arkadaşı Ç.H.K. (19) 35 TT 762 plakalı bir otomobil ile sokağa geldi. Akıncı ve Ç.H.K. park halindeki iki motosikleti çalmaya çalıştı. Durumu fark eden motosiklet sahibi Akıncı ve arkadaşına bağırınca, iki şüpheli otomobile binerek kaçmaya çalıştı. Bu sırada motosiklet sahibi tabanca ile art arda ateş açtı.

ARKA CAMDAN GİRİP BAŞINA İSABET ETTİ

Açılan ateş sonucunda, bir kurşun otomobilin arka camını delerek sürücü Akıncı’nın başına isabet etti. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 2 hafif ticari araç ve bir otomobile çarparak durdu. Olay sonrasında çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bedirhan Akıncı’nın öldüğü belirlendi.

ÖNCE ARKADAŞINI BIRAKIP KAÇTI

Olay sırasında otomobilden inerek kaçan Ç.H.K., bir süre sonra gelerek Bedirhan Akıncı’nın telefonunu çaldığını, kendisinin dövmeci olduğunu ve telefonunu almak için geldiğini söyledi. Polis ekipleri Ç.H.K.’nın üzerindeki kanı görünce gözaltına aldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, C.Y. (21) ve M.Y. (29) polis ekiplerince gözaltına aldı. Polis tabanca ile hangi şüphelinin ateş ettiğini tespit etmek için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan çalışmalar sonrasında Akıncı’nın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. C.Y. ve M.Y.’nin evinde yapılan aramada, tabanca ve pompalı tüfek bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)