‘Ne bakıyorsun’ diyerek kasına bıçak sapladı

İstanbul Esenler'de iş yerinin önünde kavga edenlere bakmak için çıkan Muhittin Çavdaroğlu, 'Ne bakıyorsun' diyerek tepki gösteren kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

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Esenler Tuna Mahallesi’nde 5 Ekim Perşembe günü tatlıcı Muhittin Çavdaroğlu, iş yerinin önünde tartışma sesleri duydu. Bunun üzerine dışarı çıkan Çavdaroğlu, sokakta tartışan 4 kişinin hedefi oldu.

Bu kişilerden biri ‘Ne bakıyorsun’ diyerek Çavdaroğlu’na bıçakla saldırdı. Saldırı sırasında Muhittin Çavdaroğlu, başına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Çavdaroğlu kanlar içinde kalırken, şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı.

Yanındaki arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Muhittin Çavdaroğlu’nun başına yirmi dikiş atıldı. Daha sonra da Esenler Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi oldu.

‘NE BAKIYORSUN’ DİYEREK BIÇAĞI KAFAMA SAPLADI

Saldırıya uğrayan Muhittin Çavdaroğlu, “Akşam saatlerinde dükkanımda oturuyordum. Bir gürültü duydum. Acaba esnaflardan mı koştum, bakmak istedim. Yanımda arkadaşlarım da vardı, baktık. O esnada baktık geri döndük, arkamdan ‘Ne bakıyorsun’ diyerek bana saldırdılar. Saldırdıklarında bir boğuşma oldu, o sırada bıçağı kafama sapladı. Kafama yaklaşık 20 dikiş attılar, damar kopmuş” dedi. (DHA)