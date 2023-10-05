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Otobüs terminalinde ceset bulundu

Bursa'da, şehirler arası otobüs terminali yerleşkesinde bir kişi ölü olarak bulundu.

Yayınlanma: 12:38 - 05 Ekim 2023 Güncellenme:
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Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde, kent içi toplu ulaşım otobüslerinin durakları yakınında bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu özel güvenlik görevlilerine bildirdi. Olayın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, üzerinden Kemal T. (60) adına düzenlenmiş kimlik çıkan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ceset, otopsi yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. (AA)

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