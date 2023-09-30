Otobüsler çarpıştı: Yaralılar var
Kahramanmaraş'ta belediye otobüsü ile özel halk otobüsü çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki otobüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Karacasu Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. M.D. yönetimindeki 46 BH 351 plakalı belediye otobüsü, seyir halindeyken B.B. idaresindeki 46 H 0177 plakalı özel halk otobüsüne çarptı.
Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA)