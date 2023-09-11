Otomobil uçuruma yuvarlandı: Egemen öldü
Artvin'in Ardanuç ilçesinde, Gökdeniz Tekin'in kullandığı otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Tosunlu köyünde meydana geldi. Gökdeniz Tekin’in kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 80 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve Çoruh Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, otomobilde bulunan Egemen Levent’in (16) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Gökdeniz Tekin ve Bora Güreş, sağlık ekiplerince Ardanuç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan Gökdeniz Tekin, burada yapılan müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Egemen Levent’in Arhavi Fen Lisesi’nde 12. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)