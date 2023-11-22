Polise yakalanan alkollü sürücü ‘İntihar ederim’ deyince gözaltına alındı
Aksaray'da otomobiliyle drift yaparken polise yakalanan Hüseyin Özgün Akça (23), yapılan kontrolde 0.93 promil alkolü çıktı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl el konularak, 24 bin 946 lira idari para cezası uygulandı. Akça polislere, "TIR şoförüyüm. Sadece 2 bardak içtim ağabey. Yemin ederim şimdi gider intihar ederim" demesi üzerine gözaltına alındı.
Aksaray Paşacık Mahallesi Atatürk Lisesi Kavşağı’nda saat 21.00 sıralarında, Hüseyin Özgün Akça 68 ACU 165 plakalı otomobiliyle kavşakta drift yaparken polise yakalandı.
Alkol kontrolünde 0.93 promil alkolü çıkan sürücüye drift yapmaktan 20 bin 342 lira ve alkollü araç kullanmaktan 4 bin 604 lira para cezası uygulanarak, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.
“İNTİHAR EDERİM” DEDİ, GÖZALTINA ALINDI
Akça polislere, “TIR şoförüyüm. Sadece 2 bardak içtim ağabey. Yemin ederim şimdi gider intihar ederim. Ehliyetim gitti, mesleğim bu kurban olayım. Bir daha alkolmetreye üflet. Pazar günü Almanya’ya gideceğim yapmayın” dedi.
Polis ekipleri de “Bir kez üflettik. Alkollü değilim diyorsan hastaneye gidebilirsin” dedi. Ekipler, intihar edeceğini söyleyen sürücüyü güvenlik amacıyla gözaltına aldı. (DHA)