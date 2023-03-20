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Sahilde yürüyüş yapanlar deniz kenarında cesedini buldu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, deniz kenarında Gökhan Güleç'in (44) cesedi bulundu. Güleçin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Yayınlanma: 12:59 - 20 Mart 2023 Güncellenme:
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Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi’nde sabah saatlerinde deniz kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öldüğü belirlenen kişinin Gökhan Güleç (44) olduğu tespit edildi.

Herhangi bir kesik ve darp izine rastlanmayan Güleç’in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. (DHA)

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