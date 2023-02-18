Şanlıurfa’da artan ev kiraları ve taşıma ücretlerine tepki

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yoğun göç alan illerde ev kiraları ile taşıma ücretleri uçuşa geçti. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ev taşıma bedeline azami sınır getirirken, fahiş kira artışlarının da takipçisi olacağını açıkladı.

Ahmet KAYA

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Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan deprem felaketinden sonra kiralık ev fiyatlarındaki ve taşıma ücretlerindeki artışa sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

“FAHİŞ KİRA ARTIŞLARINI TAKİP ETTİRECEĞİM”

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 10 ilde çok sayıda bina ve ev yıkılırken çoğu da ağır hasar aldı. Deprem nedeniyle yoğun göç alan illerde kira fiyatlarının fahiş artış göstermesine tepki gösteren Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından, “Devlet-millet el ele verip bu zorlukları aşmak için ekmeğimizi bile ikiye bölüp paylaşıyorken, bu durumu fırsat bilen işgüzarların varlığı bizi oldukça üzüyor. Fahiş kira artışı yapıldığına dair haberler duyuyoruz. Bu konuyu da bilhassa hukuken yakından takip ettireceğim!” paylaşımında bulundu.

TAŞIMA ÜCRETLERİ DE ARTTI

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ev taşıma ücretlerinde de afaki artışlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Ev taşıma ücretlerini sosyal medya hesabından paylaşan Vali Ayhan, il içi ve il dışı ev eşyası taşıyıcılığının rayiç bedel üzerinden yapılmasının zorunlu olduğunu belirterek, “İlimizde yaşanan deprem nedeniyle fırsatçılık yapan şahıs ve firmalar hakkında gerekli her türlü idari yaptırım uygulanacaktır. İlçe içerisinde ev taşıma ücreti maksimum 6.000 TL, ilçeler arasında maksimum 8.000 TL'dir. Ev taşıma asansör bedeli 1.000 TL olarak sınırlandırılmıştır. Ekiplerimiz, denetimlerini gerçekleştiriyor. Bu düzenleme dışına çıkan firmalara gerekli işlemler uygulanacaktır” dedi.

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