Servis minibüsü bariyerlere girdi: 1 ölü 1 yaralı
TEM Otoyolu'nda Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında, servis minibüsü bariyerlere çarptı ve devrildi. Kazada minibüs şoförü N.U. olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan bir kişi de yaralandı.
TEM Otoyolu’nda Bağcılar’da meydana gelen trafik kazasında, servis minibüsü bariyerlere çarptı ve devrildi. Kazada minibüs şoförü N.U. olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan bir kişi de yaralandı.
Olay, Mahmutbey viyadüğünde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan 34 LCH 992 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada minibüs şoförü N.U. olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan bir kişi yaralandı.
Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde N.U’nun hayatını kaybettiği belirlendi, yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaza nedeniyle trafiğin kontrollü olarak sağlandığı Mahmutbey viyadüğünde detaylı incelemelerde bulundu. İncelemelerin tamamlanmasının ardından N.U.’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)