Seyir halindeki otomobile kurşun yağdırdılar

İstanbul'da D-100 Karayolu'nda otomobiliyle seyir halindeki K.E.'ye, seyir halindeki başka bir otomobilden defalarca ateş edildi. Saldırıda sürücü koltuğundaki K.E. yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Küçükçekmece D-100 Karayolu Edirne istikametinde saat 03.00 sıralarında seyir halindeki K.E., arkadan gelen bir aracın sürücüsünün kendisine selektör yaptığını fark etti.

Kısa süre sonra sol şeride geçen otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından K.E.’nin aracına defalarca ateş edildi. Yaralanan K.E., otomobilini durdurdu.

Olayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. K.E., sağlık ekipleri tarafından Başaksehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

K.E.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

ÇALILIKLARIN İÇİNDEN RUHSATSIZ TABANCA ÇIKTI

Öte yandan polis ekipleri tarafından olay yeri çevresinde, çalılıkların içinde, ruhsatsız tabanca bulunduğu öğrenildi. Tabancanın kendisine ait olduğu söyleyen B.Ş. isimli kişi gözaltına alındı. (DHA)