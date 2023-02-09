Somalı madenciler, İncirlik Üssünden helikopterlerle deprem bölgesine gidiyor

Adana'da deprem yardımı için lojistik merkeze çevrilen İncirlik 10uncu Tanker Üssü Komutanlığına gelen Somalı maden işçileri, helikopterlerle deprem bölgesine yardıma gidiyor.

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremler, toplamda 10 kentte yıkıma yol açtı. Depremlerde birçok bina yıkılırken çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalanları kurtarmak için yardım ekipleri deprem bölgelerine sevk edildi. Bununla birlikte Türkiye’nin birçok noktasından çeşitli ekipler ve toplanan yardım malzemeleri deprem bölgelerine ulaştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri de yardım çalışmalarına destek veriyor.

Adana’daki İncirlik 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı, uçak ve helikopterle gelen yardım ekipleri ve malzemelerinin toplandığı lojistik merkeze çevrildi. Gün içinde bölgeye yardım ekiplerini ve malzemelerini taşıyan onlarca helikopter ve uçak geliyor. Bu kapsamda Manisa Somadan gelen maden işçileri helikopterlerle deprem bölgelerine yardıma gidiyor.

“UMUT OLMAYA, NEFES OLMAYA GİDİYORUZ”

Maden işçilerinin şefi Ümit Şahin, depremin olduğu günden itibaren gönüllü ekiplerle enkazdaki arama-kurtarma çalışmalarına destek verdiklerini söyledi. Şahin, Bu tip durumlarda tecrübeli, göçük altında, enkaz altında çalışabilecek madencilerle o noktalara umut olmaya, nefes olmaya, can olmaya gidiyoruz.

Bu arkadaşlarımızın hepsi gönüllü olarak geldi. Enerji Bakanlığına ait devletimizin bir şirketiyiz, birlik olmaya gidiyoruz. Şu an burada 100 kişi var ama daha önce 300 kişi gönderdik. Toplamda 400 kişi oldu dedi.

Manisa Somadan geldiğini belirten maden işçisi Selahattin Adıgüzel ise İçimiz yanıyor. Maden göçüğünde arkadaşlarımızı kaybetmiştik. Burada da benzer bir durum var. Başımızdaki amirlerimizle elimizden geleni yapacağız ifadelerini kullandı. (DHA)

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