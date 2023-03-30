Denizli’de tur midibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde otomobil ile çarpışan tur midibüsü devrildi. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, midibüsteki 22'si Alman turist 24 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Sarayköy-Buldan kara yolu Yenicekent Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alman turistleri taşıyan tur midibüsü, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan midibüs devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, midibüsteki 22’si Alman turist 24 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.
Turistlerin Buldan ilçesini gezdikten sonra kaldıkları Denizli’nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi’ndeki otellerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)