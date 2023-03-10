Depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandıran 17 zanlı yakalandı

Denizli'de internet sitelerinde satılık konteyner ve taşınabilir ahşap ev ilanı verip, depremzedelerin paralarını alarak dolandırdığı iddia edilen 17 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan bazı depremzedeler, internetten konteyner almak isterken dolandırıldıklarını belirterek, polise şikayetçi oldu. Şikayet sonrası soruşturma başlatan polis, şüphelilerin Denizli’de olduğu belirledi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 8 Mart’ta operasyon düzenledi.

Eş zamanlı baskınlarda 3’ü kadın, 17 şüpheli gözaltına alındı; aramalarda suç unsurlarına el konuldu. Şüphelilerin sosyal medya sitelerine satılık konteyner ve taşınabilir ahşap ev ilanları verdikleri, arayan depremzedelerden kapora ya da tam ücret alarak istenilen konteyner veya taşınabilir ahşap evleri göndermeyip, dolandırdıkları belirlendi.

İncelemede, telefon numaralarının da yabancı uyruklu kişilere ait olduğu tespit edildi. Şüphelilerin 40’dan fazla depremzedeyi dolandırdıkları saptandı. Şüpheliler İ.Ö., M.İ., S.R.U., S.F., H.A., S.A., G.A., G.K., B.D., B.Ö., E.D., K.T., T.Y., İ.K., G.Ç., S.D. ve G.D., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)

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