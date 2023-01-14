İstanbul’da 2 taksiye taşlı saldırı kamerada: 1 yaralı

İstanbul Esenyurt'ta taksicilere taşlı saldırı oldu. Bir taksinin önünü otomobille kesen kişi eline aldığı taşla taksiye saldırdı. Aynı saldırgan yardım için duran başka bir taksiye de zarar verdi. Taşlı saldırı anları cep telefonu kamerasına yansırken olayda bir kişi yaralandı.

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Olay, saat 04.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir taksicinin önünü kesen otomobildeki kişi ya da kişiler, taksi şoförüne saldırdı.

Olay yerinde duran ikinci bir taksiye de taşla saldıran kişi, bir taksicinin bacağından yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bacağından yaralanan taksici de tedavisi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayı haber alan bazı taksiciler de araçlarıyla olay yerine gitti. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Taksilerde ise maddi hasar meydana geldi. Yaralanan taksicinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan saldırgan için yakalama çalışmaları devam ediyor. (DHA)