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İstanbul’da iş merkezinde korkutan yangın 

Bahçelievler'de bulunan 4 katlı iş merkezinin 3'üncü katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayınlanma: 11:30 - 02 Şubat 2023 Güncellenme:
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Yangın saat 09.00 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’ndeki 4 katlı iş merkezinde çıktı.

Binanın 3’üncü katında bulunan tekstil atölyesinde başlayan yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, atölyede hasar meydana geldi. (DHA)

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Bahçelievler Haber istanbul Tekstil yangın
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