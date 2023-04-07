Sakarya’da bariyere çarparak alev alan TIR’ın sürücüsü hayatını kaybetti
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bariyere çarparak alev alan TIR'ın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Sakarya’da D-650 karayolu ilçe merkezi Yenice Mahallesi mevkisinde plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen TIR, kontrolden çıkarak bariyer ve trafik levhalarına çarptı.
Çarpmanın ardından çekici kısmında yangın çıkarken sürücü araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dorse kısmına da sıçrayan yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Sürücünün hayatını kaybettiği yangında TIR kullanılamaz hale geldi.
Bir süre kapanan kara yolunun Bilecik istikametinde trafik, yangının söndürülmesinin ardından tek şeritten sağlanıyor. (AA)