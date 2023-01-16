Suç makinesi şahıs sahte polis muhabiri kartıyla yakalandı

Konya’da Güneysınır İlçe Polis Merkezi Amirliği’ne gelerek kendisini polis gazetesi muhabiri olarak tanıtan bir şahsın foyası polisin dikkati sayesinde ortaya çıktı.

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Konya'nın Güneysınır ilçesinde emniyet ekipleri Murat N, isimli bir şahsı işlediği bir suçtan dolayı ifadeye çağırdı. Murat N. ise polis ekiplerine kendisinin polis gazetesi muhabiri olduğunu söyledi.

Kartı inceleyen ekipler, muhabir kartının sahte olduğunu belirledi. Murat N., Polis Gazetesi Muhabir Tanıtım Kartı'nı bir dernekten aldığını söylese de cezadan kurtulamadı.

SAHTE KARTA EL KONULDU

Sahte polis kartına el koyan emniyet güçleri, Murat N.'ye de “Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma Suçundan” ve “Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan” işlem yaptı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Öte yandan şahsın daha önceden kasten yaralama, tehdit, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan 28 kaydı olduğu öğrenildi.