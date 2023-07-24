Sultangazi’de bir restoranın camları kırıldı

İstanbul Sultangazi'de, bir kişi, Suriyelilere ait bir restoranın camlarını kırdı. Polis ekipleri tarafından yakalanan saldırganın ifadesinde, işsiz ve depresyonda olduğunu, yabancı uyrukluların dükkan açtığını görünce sinirlenip bu şekilde davrandığını söylediği öğrenildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde 22 Temmuz Cumartesi günü, öğle saatlerinde bir restorana meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Suriyelilere ait restorana giren Y.K. isimli kişi, tehdit ve hakaretler ederek restoranın camlarının kırdı.

Çevredeki vatandaşların engellemeye çalıştığı Y.K., ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırganın polis merkezinde yapılan sorgulamasında, işsiz ve depresyonda olduğunu, yabancı uyrukluların dükkan açtığını görünce sinirlenip bu şekilde davrandığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan konu ilgili tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenilirken, saldırgan Y.K., ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan hakkında yürütülen işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)