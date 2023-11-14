Sürat teknesiyle göçmen kaçakçılığı.
Muğla’nın Bodrum ilçesinden Ege’deki adalara fiber sürat teknesi ile göçmen taşıyan 1 organizatörle 12 göçmen yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar mahallesi açıklarında gece yarısı içinde 12 göçmenle 1 insan kaçakçısının bulunduğu 7 metrelik yüksek sürat yapabilen tekne, sahil güvenliğe ait TCSG 1 botunun radarına yakalandı.
Sahil güvenlik botu fiber tekneyi durdurarak, 12 göçmen ve 1 göçmen kaçakçısını yakaladı. Göçmenler ve göçmen kaçakçısı Bodrum Limanı'na getirildi. Göçmenler Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken kaçakçının adliyeye sevk edileceği belirtildi.