Taksici motosikletli kavgası kanlı bitti
İstanbul Fatih'te taksi şoförü, motosiklet sürücüsü ile çıkan silahlı kavgada tabancayla bacağından vuruldu.
Fatih’te yol verme meselesi yüzünden isimleri henüz bilinmeyen taksi şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında tartışma yaşandı.
Taksi şoförünün aracıyla olay yerinden ayrılmasının ardından motosiklet sürücüsü, yanına iki arkadaşını da alarak takip ettiği şoförü Laleli Şair Haşmet Sokak’ta sıkıştırdı.
SOL BACAĞINDAN VURDU
Aracından inip kendisini sıkıştıranları kovaladığı sırada gruptaki bir kişi şoförü sol bacağından tabancayla vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerince sokakta önlem alınırken yaralanan taksi şoförüne ilk müdahale sağlık görevlilerince ambulansta yapıldı.
Müdahalenin ardından şoför hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. (AA)